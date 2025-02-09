أدانت الحكومة الموريتانية، التصريحات الإسرائيلية التي وصفتها بغير “المسؤولة”، تجاه المملكة العربية السعودية.

واعتبرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان صادر اليوم الأحد، تلك التصريحات “تجاوزًا مرفوضًا للأعراف والقوانين الدولية، واستفزازًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.”

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال خلال تصريح يوم الجمعة، إن “لدى السعودية ما يكفي من الأراضي لتوفير دولة للفلسطينيين.



وأعلنت الخارجية، تضامن “موريتانيا الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لسيادتها وأمنها”، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ “موقف حازم تجاه هذه التصريحات ، حفاظًا على استقرار المنطقة واحترامًا لمبادئ القانون الدولي.”

كما “جددت موقف موريتانيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وتأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.”