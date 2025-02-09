عُثر ليل السبت/الأحد، على جثمان شاب اختفى قبل يومين في مقاطعة كرمسين، جنوب غربي موريتانيا.

وقال مراسل صحراء ميديا في المنطقة إن الجثمان عثر عليه داخل حفرة بالقرب من قرية “ابنينعجي”، التي ينحدرُ منها الشاب.

وبحسب نفس المصدر، فإن الشاب في عقده الثالث، وكان يعملُ بائعًا في بقالة في القرية، وقد أبلغ زميله في العمل عن اختفائه يوم الخميس الماضي.

وبعد يومين من البحث، عثر السكان على جثمان الشاب مطمورًا في حفرة، سبق أن أثارت ريبتهم خلال اليومين الماضيين، حسب مصدر محلي.

وقال المراسل إن فرقة من الدرك الوطني وصلت إلى القرية، لإجراء المعاينات الأولية، كما ينتظر أن يعاين وكيل الجمهورية الجثمان وموقعه، قبل فتح تحقيق في ملابسات ما جرى.