قال وزير الثقافة في الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو إنه تفقد مختلف مستويات التقدم الحاصلة على الورشات التحيزية لمهرجان مدائن التراث، سواء تلك المتعلقة بتثبيت الرمال، أو بالدعم المقدم للتنمية الاقتصادية، أو الجوانب الاجتماعية، أو تشغيل الشباب، والطاقة والمياه ومختلف الورشات التي تم الالتزام بها ضمن المكونة التنموية للمهرجان.

وأضاف في نهاية جولة لع في مدينة شنقيط التي تحتضن النسخة المقبلة من المهرجان، أنه “بعد تدخل قطاع التنمية الحيوانية تم رفع المكونة المخصصة لتنمية مقاطعة شنقيط إلى أربعة مليارات وخمسة ملايين أوقية قديمة مخصصة لتمويل مختلف المشاريع داخل المدينة”.

وأوضح الوزير أن هذه النسخة من المهرجان ستكون، نسخة مميزة ومتألقة من خلال ترفيع كل مكوناتها، سواء على المستوى التنموي أو الفني أو العلمي.

وعبر معالي الوزير عن شكره لكل القائمين على تنظيم وتنسيق هذا العمل، من جهات حكومية وقطاعات وزارية متدخلة وساكنة محلية، داعيا الجميع إلى إكمال المهام المسندة إليهم، لاسيما التنموية منها.

ودعا الجميع إلى المشاركة في إنجاح هذه النسخة من المهرجان بوصفها عتبة هامة لتنقية التراث الثري لهذه المدن التاريخية.