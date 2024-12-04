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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

ول اجّاي يحث على تفعيل آليات المراقبة والمتابعة لتحسين تنفيذ المشاريع

محمد فال فتىبواسطة
Fête de l'Indépendance Mauritanienne

أكد الوزير الأول المختار ولد اجّاي، على ضرورة تفعيل آليات المراقبة والمتابعة من أجل تحسين وتنفيذ «المشاريع الكبرى» وفق قوله.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس الثلاثاء، مع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة المشاريع الكبرى، واستعرض الاجتماع مدى التقدم في تنفيذ هذه المشاريع مقارنة بآخر اجتماع للجنة.

وأصدر ول اجّاي تعليماته للجنة الفنية بإعداد وتحسين مؤشرات تنفيذ محفظة البرامج التنموية، كما أمر القطاعات المعنية بمضاعفة الجهود من أجل تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشاريع، ورفع كافة العوائق التي قد تحول دون التقدم في تنفيذها.

Mauritel

موري نت
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