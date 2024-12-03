انتخب نواب الجمعية الوطنية في السنغال (البرلمان)، المتحدث باسم حزب باستيف والنائب مالك اندياي، خلال افتتاح أول دورة عادية للبرلمان منذ انتخابه منتصف الشهر الفائت.

وحصل مالك اندياي على 132 صوتا، قبل أن يترأس جلسة تنصيب ثمانية نواب له.

مالك اندياي الذي كان يشغل منصب وزير البنى التحتية والنقل البري والجوي، يصبح الرئيس الثالث عشر للجمعية الوطنية في السنغال.

ويعتبر رئيس الجمعية الوطنية الشخصية الثانية في الدولة، بعد رئيس الجمهورية.

ويتمتع حزب باستيف بأغلبية ساحقة في البرلمان، بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي نظمت في السابع عشر نوفمبر المنصرم.

وفي شأن ذي صلة، أعلن الوزير الأول عثمان سونكو في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، تعديلاً حكوميا جزئيا، بعد استقالة مالك اندياي من منصبه كوزير للنقل، تماشيا مع قانون الجمعية الوطنية الذي يؤكد على تعارض نائب في البرلمان مع تولي حقيبة وزارية.

وبموجب التعديل الجزئي عين يانخوبا ديمي وزيرا للنقل، ودخل وجه جديد للحكومة هو عباس فال، الذي تولى حقيبة العمل والعلاقة مع المؤسسات، خلفا ليانخوبا ديمي.