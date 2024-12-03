قال الوزير الأول المختار ولد اجّاي، إن الحكومة على استعداد للتعاطي الإيجابي مع المطالب النقابية « المشروعة ».

وأكد ولد اجاي خلال، اجتماع عقده، أمس الاثنين، مع نقابات التعليم الأساسي والثانوي، « انفتاح الحكومة على شراكة صداقة بينها والنقابات، من أجل إرساء دعائم المدرسة الجمهورية، وتحسين ظروف المدرس ».

وجاء في بيان للوزارة أن الاجتماع ضمّ « مختلف تشكيلات المشهد النقابي في التعليمين الأساسي والثانوي ».

وتضمّن الاجتماع استعراض آلية للتشاور حول تمويل و تسيير ومعايير الاستفادة من صندوق سكن المدرسين.

وكانت نقابات التعليم الأساسي والثانوي، قد أعلنت دخولها في سلسلة إضرابات، تسعى من خلالها إلى تحقيق عريضة مطلبية كانت قد أرسلتها للوزارة أواخر أكتوبر الماضي.