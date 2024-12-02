دشنت السلطات الموريتانية، رفقة خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم)، عددا من المنشآت « التنموية »، لصالح سكان مركز شوم الإداري، بولاية آدرار.

وتدخل هذه التدشينات في إطار المشاريع التي تمولها خيرية اسنيم، لصالح سكان الرواق (أي المناطق المحاذية للسكة الحديدية).

ومن ضمن هذه المنشآت، مدرسة مكتملة، 12 قسما دراسيا، ومكاتب إدارية مجهزة؛ بالإضافة إلى مزرعة نموذجية، على مساحة ثلاثة هكتارات للتعاونيات النسوية؛ و10 آبار ارتوازية مجهزة بمضخات مائية، تعمل بالطاقة الشمسية، لدعم شبكة المياه الرعوية.

وكانت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم)، قد ذكرت في بيان لها قبل أيام، أن ذراعها الخيري استثمر أكثر من مئة وستة عشر مليون دولار منذ تأسيسه عام 2007 في مجالات الصحة والتعليم، لصالح المناطق المحاذية للسكة الحديدية.