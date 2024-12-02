وضع وزير التجهيز والنقل أعل ولد الفيرك، الحجر الأساس لمقر سلطة تنظيم النقل الطرقي.

التي بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) تحدد مدة الأشغال عليها بـ12 شهرًا، وبغلاف مالي يبلغ (929 343 58) أوقية جديدة، وهو منفّذ من طرف الهندسة العسكرية.

وتبلغ مساحة المقر 1245 مترا مربعأ تشمل 63 مكتبا وموقفا للسيارات إضافة إلى 3 مكاتب للحراسة والأمن، ومكتبا للتوصيلات الفنية وقاعة اجتماعات ومصعدا ومولدا كهربائيا بقدرة 160 kva ودورات مياه عمومية ومواقف للسيارات.

كما دشنت الحكومة الموريتانية، محطة الأمل للنقل ووزن الشاحنات، وهي مبنية على مساحة قدرها 1700مترا مربعا، وتشمل 11 مكتبا، وقاعة انتظار للمسافرين تسع حوالي 200 راكب، ومسجدا، وشباكين للتذاكر، وموقفا للحافلات وسيارات النقل يتسع لحوالي 300 سيارة، إضافة إلى 10 دورات مياه ومقهى، وتبلغ التكلفة المالية للمحطة 922 343 18 أوقية بتمويل كامل من سلطة النقل الحضري، بحسب ذات المصدر.

وقال رئيس سلطة تنظيم النقل، الحسن ولد عوان، إن سلطة تنظيم النقل الطرقي قامت في المرحلة الاولى ببناء سبع محطات طرقية وخمس محطات لوزن الشاحنات ستسهم في تنظيم النقل الطرقي وحماية الشبكة الطرقية من التلف المبكر.

وأضاف أن ثلاثة من هذه المحطات تقع على مداخل العاصمة وواحدة في أزويرات وواحدة في انواذيبو واثنتين في المعبرين الحدوديين (كوكي الزمال) و(فصالة) مشيرا إلى ترميم محطات للسلطة كانت في وضعية متهالكة.