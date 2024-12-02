أعلنت مصادر أمنية مالية مقتل الأمين العام لحركة غاتيا فهد آغ المحمود في هجوم للجيش المالي استهدف اجتماعا للحركات الأزوادية في تنزواتين على الحدود المالية- الجزائرية.

وأضافت المصادر أن الهجوم نفذ من طرف مُسيرة تحمل ثلاثة صواريخ، أسفر عن مقتلِ عدةِ أشخاص آخرين بينهم شُعيب أغ الطاهر وبشير آغ آحمد، والبراكة آغ الفقي، وموسى آغ باي.

وكانت حركات وشخصيات أزوادية، وقعت في مدينة تينزواتين، على الحدود المالية- الجزائرية، ميثاق تأسيس “جبهةِ تحرير أزواد”.