أعلنت مصادر أمنية مالية مقتل الأمين العام لحركة غاتيا فهد آغ المحمود في هجوم للجيش المالي استهدف اجتماعا للحركات الأزوادية في تنزواتين على الحدود المالية- الجزائرية.
وأضافت المصادر أن الهجوم نفذ من طرف مُسيرة تحمل ثلاثة صواريخ، أسفر عن مقتلِ عدةِ أشخاص آخرين بينهم شُعيب أغ الطاهر وبشير آغ آحمد، والبراكة آغ الفقي، وموسى آغ باي.
وكانت حركات وشخصيات أزوادية، وقعت في مدينة تينزواتين، على الحدود المالية- الجزائرية، ميثاق تأسيس “جبهةِ تحرير أزواد”.
ويُعد الميثاق تحالفا جديدا، يسعى من خلاله الموقعون إلى تنسيق الجهود السياسية والعسكرية لتحقيق تقرير المصير لشعب أزواد، بحسب بيانهم.
ومنذ أشهر تستمر المعارك في الشمال المالي، بين الجيش ومسلحي الإطار الاستراتيجي للدفاع عن شعب أزواد خصوصا في مدينة تينزواتين، حيث يقول الإطار إنه كبد الجيش المالي وحلفاءه خسائر هي الأكبر من نوعها، منذ انسحاب سلطات باماكو من اتفاقية السلام الموقعة مع الماليين في الجزائر عام 2015.