كشفت الحكومة في عينيا عن حصيلة أحداث التدافع التي وقعت مساء أمس، في ملعب (الثالث أبريل- Avril 3) بمدينة نزيريكوري.

وقالت الحكومة الغينية في بيان إن الحصيلة الأولية تفيد بمصرع 56 شخصا، وعددٍ من الجرحى.

وأضافت الحكومة في بيانها إن المؤسسات الحكومية تواكب أسر الضحايا، وتقدم دعماً نفسيا لهم.

وأكدت أن تحقيقاً سيفتح حول هذا الحادث الذي وصفته بالمؤلم.

وقدمت الحكومة تعازيها لأسر الضحايا.

وكانت مباراة لكرة القدم، انتهت بتدافع كبير في ملعب مدينة نزيريكوري جنوب شرق غينيا، بعد غضب جماهير الفريق المحلي من احتجاج لاعبي الفريق الضيف على احتساب هدف في شباكهم، لتبدأ الجماهير برمي الحجارة على لاعبي الفريق الضيف، قبل أن تتطور الأحداث إلى تدافع انتهى بمقتل وإصابة العشرات.