اختتمت البارحة ليل السبت- الأحد، فعاليات النسخة السادسة من الأسبوع الثقافي للشبكة الجهوية للجمعيات الشبابية على مستوى ولاية اينشيري، الذي نظم هذه السنة تحت شعار” تمكين الشباب رؤية أفضل لمستقبل واعد”.

وتضمنت فعاليات الأسبوع الثقافي سهرات فنية ومداخلات وعروض مسرحية تتناول اهمية مشاركة الشباب في العملية التنموية وأخرى تحكي بطولات المقاومة الوطنية. بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد مستشار والي اينشيري المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية محمد باباه متالي، أن هذه النسخة مكنت من إثراء الساحة الثقافية والرياضية وخلق دينامكية جديدة لدى الشباب،