قال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف محمد ماء العينين ولد أييه، إن مؤسسات التكوين المهني شهدت توسعة في السنوات الأخيرة من حيث الكم، سيرافقها زيادة في النوعية بما يلبي حاجة سوق العمل.

وأضاف ولد أييه في كلمة له، خلال ورشة تكوينية نظمتها وزارة التكوين المهني، تحت عنوان ” مشروع المؤسسة في خدمة جودة التكوين المهني” أن رئيس الجمهورية أعطى تعليماته بإتاحة 115.000 فرصة لصالح الشباب والاستفادة من برامجه خلال خمس سنوات القادمة.

من جهته، أوضح المدير العام للمركز العالي للتعليم التقني، سيد احمد ولد أيوه، إن اختيار هذا الموضوع «يعكس التزام الوزارة الراسخ بتطوير قطاع التكوين المهني وتعزيز جودته، بما يجعله أكثر مواكبة للتحديات التنموية ويلبي احتياجات سوق العمل المتجددة».