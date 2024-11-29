وقّع رئيس جهة اترارزة محمد ولد الشيخ مع نظيره رئيس مجلس جهة الشرق المغربي محمد بوعرورو ,اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين الطرفين.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فإن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين نصت على عدد من النقاط الأساسية التي ستشكل خارطة طريق للتعاون المستقبلي.

ومن أبرز هذه النقاط: “تأكيد الإرادة المشتركة بين الجهتين لتطوير وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك, واستكمال المشاورات الفنية لتحديد مشروع مشترك يُقدّم للتمويل ضمن النسخة الخامسة من الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي”. بحسب ذات المصدر.

وفي ختام حفل التوقيع منحت جهة اترارزة دروعاً تكريمية وهدايا رمزية للوفد المغربي الزائر .

وكان الوفد المغربي أدى يوم أمس زيارة للمعهد العالي للتعليم التكنلوجي بروصو , وتلقى عرضا مفصلا قدمه المدير العام للمعهد الدكتور محمدن ولد محمدي.

وتمنى رئيس الوفد المغربي أن تشكل هذه الزيارة بارقة أمل وبداية نهضة في العمل المشترك بين موريتانيا والمغرب عبر جميع المجالات الحيوية كالزراعة والصيد والبيئة وجميع المجالات المرتبطة بالتنمية الإقليمية والمحلية.