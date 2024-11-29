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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

القاهرة… مشروع “عناية” الموريتاني يفوز بجائزة خاصة

محمد فال فتىبواسطة
Fête de l'Indépendance Mauritanienne

فاز مشروع دعم النظام الصحي، « عناية » الذي أطلقته وزارة الصحة الموريتانية، بجائزة « تكريم خاصة » ضمن جائزة التميز الحكومي العربي.

جاء ذلك خلال حفل نُظمّ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس الخميس، استلم فيه السفير الموريتاني بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الحسين سيدي عبد الله الديه، الجائزة نيابة عن وزير الصحة الموريتاني، عبد الله سيدي محمد وديه.

ويهدف مشروع عناية حسب وزارة الصحة الموريتانية إلى، تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، وهو ممول من طرف الحكومة الموريتانية والبنك الدولي.

وغطى المشروع في مرحلته الأولى، 3 ولايات هي الحوض الشرقي، والحوض الغربي، وكيدي ماغه، وفي 18 نوفمبر الحالي أطلق وزير الصحة، رفقة الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، توسعة للمشروع ستشمل 6 ولايات جديدة، بالإضافة إلى الولايات الثلاث التي بدأ بها.

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موري نت
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