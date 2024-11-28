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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

ولد الغزواني يستقبل وفدا إماراتيا برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية

صحراء ميديابواسطة
Fête de l'Indépendance Mauritanienne

استقبل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس،  في القصر الرئاسي وفدًا إماراتيا رفيع المستوى  برئاسة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعضوية السفير الإماراتي لدى موريتانيا، حمد غانم المهيري.

وخلال اللقاء، قدم وزير الدولة الإماراتي تهاني بلاده، قيادة وشعبًا، إلى الرئيس الموريتاني بمناسبة الذكرى الـ64 للاستقلال الوطني التي تحتفل بها موريتانيا اليوم.

وتم خلال المباحثات استعراض أوجه التعاون القائم بين موريتانيا والإمارات، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم الجانبين، وفق ما أوردت رئاسة الجمهورية.

حضر اللقاء من الجانب الموريتاني الناني اشروقه، الوزير مدير ديوان الرئيس الموريتاني، ومحمد سالم مرزوگ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج.

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موري نت
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