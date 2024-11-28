انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عملية تكوين لصالح 363 شابا متطوعا لرقابة ساحات المدارس الابتدائية في نواكشوط.

وقالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، إن « هذا التكوين يهدف إلى منح الشباب فرصة تحمل المسؤولية »، مضيفة أنه يهدف كذلك إلى إشراكه « في بلورة الوعي العام حول القضايا والأولويات الوطنية، وخاصة في تجسيد رؤية المدرسة الجمهورية ».

وأشارت بنت باباه، إلى أن هذا الحفل يأتي ترجمة قوية لوعي الشباب بضرورة المشاركة في الحياة المدنية، وإسداء الخدمة الطوعية ».

وأضافت أن ذلك « تجلى في انخراط 363 شابا في رقابة ساحات المدارس الابتدائية في ولايات انواكشوط »،

بعد « تكوينهم على المهام المنوطة بهم في هذا الإطار ».

ونبهت على أن هذا « الإجراء يسعى إلى إرساء جو تعليمي يسوده النظام والأمن والسكينة ويشعر فيه التلميذ بالألفة للتقارب العمري الذي يجمعه بهؤلاء المراقبين الشباب ».

من جهته قال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله لولي، إن « القطاع سيطلق في الثلاثين من الشهر الحالي، مكونة الخدمة المدنية من داخل البلاد، من خلال تعبئة 300 متطوع خدمة مدنية، بولايتي الحوض الغربي وكوركول بالشراكة مع ست بلديات هي: لعيون، كوبني، الطينطان، كيهيدي، امبود ومقامة ».

وأضاف أن تلك الخدمة تتعلق «بمهام وطنية كمكافحة الحرائق الريفية وترقية الزراعة الموسمية والتعليم الأصلي ».