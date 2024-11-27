أفادت سلطات جمهورية النيجر بأنها قامت، خلال شهر نوفمبر الجاري، بضخ ما يقارب 13 مليون أورو (حوالي 8.3 مليار فرنك غرب إفريقي) لإدارة أزمة الفيضانات بالبلاد .

وأفادت وكالة الأنباء النيجرية، نقلا عن بلاغ مشترك لوزيري النقل وتدبير الكوارث، أنه في ما يتعلق بحالة الفيضانات في النيجر، فقد شملت عمليات الدعم من خلال توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية، إلى غاية 15 نوفمبر الجاري، 207,871 أسرة متضررة، وهو ما يعادل 1,497,111 شخصا، أي بنسبة 99.70 في المائة من الهدف المحدد، وبتكلفة إجمالية بلغت 8,283,546,900 فرنك غرب إفريقي من أموال الدولة.

وتسببت الفيضانات التي شهدتها النيجر السنة الحالية، في تضرر ثماني مناطق من البلاد، مما أثر بشكل كبير على السكان والبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية .

وأضافت وكالة الأنباء النيجرية، حسب تقرير آخر صادر عن السلطات النيجيرية في 18 نوفمير الجاري، أن الوضع العام في جميع أنحاء البلاد يشير إلى تضرر 208,228 أسرة، أي ما يعادل 1,524,972 شخصا، مشيرة إلى أن الحكومة والمجلس الوطني لحماية الوطن يبذلان جهودا كبيرة لتخفيف معاناة المتضررين.

وخلص المصدر الى أن هذه الجهود تنضاف إلى الدعم المتعدد الأشكال من الشركاء الدوليين .