قال ممثل البنك الإسلامي للتنمية بنواكشوط ، زين ولد محمد، إن إجمالي تمويلات البنك بموريتانيا، ناهز ملياري دولار آمريكي.

وأضاف ممثل البنك الإسلامي للتنمية على هامس إطلاق مشروع لاستصلاح الأراضي الزراعية بولاية لبراكنة (جنوب موريتانيا)، إن مشاريع البنك تشمل مجالات حيوية منها الطرق، والمياه، والأمن الغذائي، وإنتاج الكهرباء.

وكانت موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية قد وقعا في أكتوبر 2023 وثيقة إطار للشراكة الاستراتيجية ( 2024 ـ 2026) تحدد مجالات التعاون خلال هذه الفترة ومنها دعم القطاع الخاص، وتنمية القدرات في مجال الفلاحة والتعليم العالي.

ووفق أحدث المعطيات الرسمية، فإن محفظة التعاون بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، تضم حاليا 13 مشروعا تتوزع على قطاعات المياه والطاقة والطرق والتعليم والزراعة والصحة والخدمات الاجتماعية.