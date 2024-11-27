أعلنت الشرطة الموريتانية، إحباط محاولة تنظيم رحلة للهجرة غير النظامية نحو أوربا عبر المحيط الأطلسي، كانت تحضر لها شبكة تهريب مكونة من ثلاثة أجانب ينتمون لبلد آسيوي.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن جميع أعضاء الشبكة، والمستفيدون من الرحلة، البالغ عددهم 125 أجنبيا، من نفس جنسية المهربين.

وأضافت أن توقيف المعنيين جاء بعد متابعات وتحريات دقيقة، للمكتب المركزي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بالتعاون مع مفوضية الشرطة في تفرغ زينة رقم 3.