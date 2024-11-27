Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأربعاء, 27 نوفمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

الشرطة تحبط محاولة لتهريب مهاجرين آسيويين إلى أوروبا

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
Fête de l'Indépendance Mauritanienne
أعلنت الشرطة الموريتانية، إحباط محاولة تنظيم رحلة للهجرة غير النظامية نحو أوربا عبر المحيط الأطلسي، كانت تحضر لها شبكة تهريب مكونة من ثلاثة أجانب ينتمون لبلد آسيوي.
وقالت الشرطة في بيان لها، إن جميع أعضاء الشبكة، والمستفيدون من الرحلة، البالغ عددهم 125 أجنبيا، من نفس جنسية المهربين.
وأضافت أن توقيف المعنيين جاء بعد متابعات وتحريات دقيقة، للمكتب المركزي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بالتعاون مع مفوضية الشرطة في تفرغ زينة رقم 3.
وأشارت إلى أنها ضبطت معدات الرحلة بمنزل في حي سيتي بلاج في نواكشوط، وتتمثل في 62 حاوية للبنزين، سعة 60 ليتراً، بالإضافة إلى محرك قارب، وعدد من سترات النجاة والملابس الخاصة بالبحارة وكذلك حقائب سفر بها بعض المؤونة .
Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة