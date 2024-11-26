قال زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، حمادي سيد المختار، إنه ناقش مع الوزير الأول، المختار ولد اجاي، العديد من القضايا، من أبرزها، “الحوار السياسي المرتقب، ودور مؤسسة المعارضة فيه”.

جاء ذلك في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، على هامش لقاء الوزير الأول بزعيم المعارضة، الذي يأتي في إطار اللقاءات الدورية بين الحكومة ومؤسسة المعارضة الديمقراطية.

ونوّه ولد سيدي المختار بالاستعداد الذي أبداهُ الوزير الأول “باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنظيم حوار سياسي على الوجه الأكمل، وفق ما تتحيه القوانين، وهو ما تأمله مؤسسة المعارضة”، وفق قوله.

وكانت الحكومة قد أعلنت أنها عاكفة على تنظيم حوار سياسي شامل، لا يستثني أحدا ولا يحظر فيه أي موضوع.

وأضاف ولد سيدي المختار أن الاجتماع كان فرصة للحديث عن “ترخيص الأحزاب السياسية وضرورة تسريعها، وحماية الحريات العامة”.