دشن وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء حننه ولد سيدي، رفقة الفريق عبد الله ولد أحمد عيشه قائد أركان الدرك الوطني، ثكنة مجموعة الأمن والتدخل للدرك الوطني.

جرت مراسم التدشين بحضور الفريق مدير الأمن الوطني، واللواء قائد أركان الحرس الوطني، بالإضافة إلى والي نواكشوط الغربية، وعدد من الشخصيات العسكرية والمدنية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد قائد مجموعة الأمن والتدخل جاهزية الوحدة لتنفيذ المهام الموكلة إليها، معبراً عن شكره للسيد الفريق قائد أركان الدرك الوطني على ثقته ودعمه المستمر للمجموعة.

من جانبه، رحب الفريق قائد أركان الدرك الوطني بالحضور، واستعرض أبرز الإنجازات التي تحققت ضمن الخطة الخمسية لعصرنة القطاع وتطويره، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على المكتسبات ومواصلة العمل لتحقيق الطموحات المستقبلية.

وحسب ما أعلن الدرك فإن هذا التدشين يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الأمنية والعملياتية للدرك الوطني بما يواكب تطلعات الأمن والاستقرار في البلاد.