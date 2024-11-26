أعلنت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي في موريتانيا، انضمامها إلى الجمعية العالمية لحماية الخصوصية.

وقالت سلطة حماية البيانات في بيان، إنها نالت الموافقة بالإجماع على طلب انضمامها لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي إلى الجمعية، خلال الدورة 46 للجمعية العالمية لحماية الخصوصية المنعقدة في شهر أكتوبر 2024، والتي استضافتها جزيرة “جيرزي”.

وأضافت أن هذه المصادقة، جاءت تأكيداً على استيفاء سلطة حماية البيانات الشخصية لجميع المعايير المطلوبة دوليا للحصول على العضوية، والتي تتعلق بالاستقلالية، والالتزام بالقوانين الوطنية والدولية، وبناء تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف مع السلطات المماثلة في البلدان الأخرى.

وأشار البيان إلى أن انضمام سلطة حماية البيانات إلى الجمعية العالمية لحماية الخصوصية يشكل خطوة هامة، تعزز مكانة موريتانيا في الفضاء الدولي المتعلق بمجال حماية الخصوصية، كما ستفتح آفاقا رحبة للسلطة في مجال التعاون وتبادل الخبرات مع السلطات المماثلة.

وكانت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، قد حازت خلال سنة 2023 على عضوية كل من رابطة سلطات حماية البيانات ذات الطابع الشخصي للدول الناطقة باللغة الفرنسية (AFAPDP)، والشبكة الإفريقية لسلطات حماية البيانات الشخصية (RAPDP) .

وتأسست الجمعية العالمية لحماية الخصوصية (Global Privacy Assembly – GPA) عام 1979، وتضم أزيد من 130 عضوا من مختلف أنحاء العالم، وتسعى إلى خلق فضاء عالمي يمكن سلطات حماية البيانات ذات الطابع الشخصي من القيام بمهامها بفعالية.