قال والي ولاية اترارزة، محمد ولد أحمد مولود، إن الولاية أصبحت هي “سلّة غذاء الوطن” موضحا أنها توفر نسبة 80% من حاجيات البلد من مادة الأرز، وعشرات آلاف الأطنان من الخضروات سنويا، وأكثر من 60 طنا من الألبان يوميا يتم بيع أغلبها لمصانع الألبان في نواكشوط.

وأضاف الوالي خلال مقابلة مع مكتب الوكالة الموريتانية للأنباء باترارزة، أن الولاية كان لها “الأثر البالغ في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والرفع من المستوى المعيشي لسكانها”.

وأشار الوالي إلى أن “المساحات الصالحة للزراعة على مستوى الولاية تقدر ب 80 ألف هكتار، منها 50 ألف هكتار مستصلحة”.

وفي إطار الإنجازات الي حظيت بيها الولاية، ذكر الوالي مشروع كهربة المناطق الزراعية الذي سيُدشن غدا الاثنين، بالإضافة إلى والاستصلاحات الزراعية، وفك العزلة عن المزارع، وتنظيف مجاري المياه، والقيام بحملات التلقيح لصالح الثروة الحيوانية بالولاية، وتوفير الأدوية البيطرية، وبناء وتجهيز المنشآت التعليمية والصحية، وتوفير الطواقم الطبية والتربوية والمياه الصالحة للشرب، وإنجاز الطرق المعبدة.

كما ذكر ملعبي “رمضان” و”الكيلومتيتر7″ في مدينة روصو، اللذين انتهت الأشغال فيهما.

كما تحدث ولد أحمد مولود عن الدعم المقدم لمرضى الفشل الكلوي والمعوقين والجمعيات الناشطة في مجال المعوقين، وتمويل البرامج المدرة للدخل لصالح التعاونيات النسوية وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الأسماك والأعلاف بأسعار رمزية، فضلا عن التوزيعات النقدية مجانا.

هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الفئات الهشة بالولاية التي استفادت من خدمات المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، ومن القروض الميسرة المقدمة من طرف عديد الجهات الحكومية، وفق قوله.