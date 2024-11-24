اختتمت ليلة السبت/ الأحد، في نواكشوط النسخة السادسة من المسابقة الأفريقية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية في تصفياتها النهائية، المنظمة بالتعاون ما بين المعهد العالي للرقمنة، والمنصة الأفريقية للتشبيك والتجديد.

تناولت هذه النسخة من المسابقة موضوع الذكاء الاصطناعي، وشارك في المرحلة الأولى منها أكثر من 40 فريقا من 12 دولة أفريقية، ووصلت من هذه الفرق للنهائيات ثلاث فرق.

واحتلت السينغال الرتبة الأولى، وجاءت موريتانيا في الرتبة الثانية، بينما احتلت بروندي وتنزانيا في المرتبة الثالثة.

هذه الفرق الفائزة، شاركت بمشاريع تخدم المجالات الاقتصادية والتنموية والعلمية.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن “الذكاء الاصطناعي مجال واعد وحيوي لمستقبل وتنمية البلد”، ما جعل “الحكومة تدرج الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع الوزارة المكلفة بالرقمنة”.

وأضاف أن هذا الاهتمام تمثل في “افتتاح ماستر في التعليم الآلي وهندسة البيانات، كتجربة أولى من نوعها في موريتانيا ومحيطها الإقليمي في المجال”.