وقع المركز الموريتاني للبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجمعية الأطر الموريتانيين خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس المغربية، اليوم السبت، في نواكشوط، اتفاقية شراكة مع المركز المغربي للديبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، في مجال البحث العلمي.

وتشمل الاتفاقية الموقعة خلال ندوة علمية، نُظمت بالشراكة بين هذه المراكز، عدة مجالات كالاقتصاد والتجارة، بهدف “التركيز على المشترك الثقافي والعلمي، بين موريتانيا والمغرب”، حسب القائمين عليه.

هذه الاتفاقية تأتي في إطار “التعاون المشترك بين المراكز في مجالات البحث العلمي، والثقافة، والدراسات الاستراتيجية”.

وسيجري الوفد الممثل للمركز المغربي خلال زيارته لموريتانيا سلسلة من اللقاءات والجلسات العلمية، وذلك بعد وصوله أمس الجمعة، وفق ذات المصدر.