أعلن في المملكة العربية السعودية عن احتضان مدينة جدّة غدا الاثنين، للنسخة الثالثة من مؤتمر الابتكار في قطاع المياه، المنظم من طرف الهيئة السعودية للمياه خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024.

وتشارك في المؤتمر أكثر من 20 دولة، بتمثيل نخبة من الخبراء والمبتكرين والباحثين، بالإضافة إلى ومجموعة من الجهات الرائدة في المجالات العلمية والاقتصادية والابتكار وصناعة المياه من داخل المملكة وخارجها.

ويهدف المؤتمر في نسخته الجديدة، إلى فتح المزيد من الآفاق والمحاور لتغطية أوجه الاهتمام بالابتكار والتقنيات وحلول المياه والاستدامة، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

ويُتوقع أن يتجاوز عدد الحضور 2000 زائر، إضافة إلى مشاركة أكثر من 40 جهة خلال المعرض المصاحب للمؤتمر.

ومن المقرر أن تتناول ندوات ومحاور هذه النسخة الأبعاد الجديدة في الابتكار والتقنيات، ومستقبل المياه، في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم بشكل متسارع.

ووفق ذات المصدر فإن جلسات المؤتمر ستناقش “أحدث الممارسات العالمية والحلول الابتكارية في صناعة المياه، بمشاركة أكثر من 280 من الخبراء والعلماء والمتخصصين”، يقدمون “من خلالها أكثر من 30 ورقة علمية”.

كما سيشهد المؤتمر “إطلاق “هاكثون المياه”، الذي ينظمه مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، بالشراكة مع أبرز ممثلي قطاعات المياه في المملكة، لأول مرة”.