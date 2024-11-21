قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن الحكومة عاكفة على تنظيم حوار سياسي شامل، لا يستثني أحدا ولا يحظر فيه أي موضوع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن الإجراءات العملية في هذا الصدد، قد بدأت على مستوى الجمعية الوطنية والأحزاب السياسية.

وأشار إلى أن هذا الحوار تعهد به الوزير الأول في إعلان السياسة العامة للحكومة، ويأتي في إطار تجسيد خطاب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قبل أزيد من سنة، وتنفيذا للنهج السياسي الذي اتبعه.