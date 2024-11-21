توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، ارتفاعا طفيفا على عموم التراب الموريتاني.

وقالت في نشرتها اليومية أن الطقس سيتميز خلال نفس الفترة، بهبوب رياح شرقية ضعيفة إلى معتدلة على عموم البلاد، فيما تتأثر الرؤية بفعل الأتربة على الحوضين وتكانت ولعصابة ولبراكنة وآدرار.

وبالنسبة لمدينة نواكشوط، أوضحت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن العاصمة ستعرف هبوب رياح شمالية شرقية إلى شرقية ضعيفة إلى معتدلة، وسماء صافية إلى قليلة الغيوم.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة خلال اليوم الخميس

النعمة………………………..19-37°

لعيون……………………… 17-36°

كيفه…………………………16-38°

كيهيدي…………………….18-38°

ألاك………………..……….18-39°

روصو.…………………….18-39°

أطار..…………………….17-37°

نواذيبو…………………19-29°

تجكجه………..…………17-35°

سيلبابي………….……19-38°

ازويرات……….……….18-34°

أكجوجت……………….19-38°

نواكشوط……………19-35°