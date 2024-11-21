انطلقت بمدينة مدينة الجديدة بالمملكة المغربية، الدورة التاسعة عشرة للمعرض الدولي للبناء، الذي اختار موريتانيا لتكون ضيف شرف لهذه الدورة.

ويشارك وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، مامودو ممادو انيانك على رأس وفد من قطاع الإسكان ممثلا لموريتانيا في هذه النسخة من هذا المعرض الدولي.

وثمن الوزير الموريتاني في كلمة له اختيار موريتانيا لتكون ضيف شرف للنسخة الحالية من المعرض، معبرا عن تقديره الكبير لهذه الفرصة التي أتاحت له لقاء بعض الوزراء، والمتخصصين، وممثلي المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بقطاع البناء والأشغال.

وقال إن قطاع البناء يعد من الأولويات بالنسبة لموريتانيا، حيث عملت الحكومة على وضع سياسات وإصلاحات طموحة تهدف لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة على السكن، كما عملت على تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو المدن، وجعلها بيئة مناسبة للحياة.

وأشار إلى أن قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، عمل خلال السنوات الأخيرة على تحقيق أهدافه عبر تعزيز المنظومة القانونية، وتفعيل التخطيط الحضري، ومراعاة المعايير البيئية، وتشجيع التطوير العقاري، والبناء بالمواد المحلية.

وبيّن الوزير أن بلاده تعمل على إعداد استراتيجية وطنية للسكن الحضري، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، فضلا عن اعتماد آليات جديدة لتمويل السكن، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق ومستدام.