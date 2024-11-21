أفادت الوكالة الوطنية السنغالية للإحصاء والديموغرافيا، بأن صادرات البلاد سجلت ارتفاعا قويا نسبته 85,2 في المائة بين أغسطس وسبتمبر 2024، أي 422,7 مليار فرنك غرب إفريقي من حيث القيمة المطلقة.

وأضافت الوكالة ضمن تقرير لها أن “صادرات السنغال بلغت في سبتمبر 2024 ما قيمته 422,7 مليار فرنك غرب إفريقي، مسجلة زيادة نسبتها 85,2 في المائة مقارنة بالشهر السابق”، موضحة أن هذه الزيادة تأتي من “الذهب غير النقدي” الذي تبلغ صادراته 95,7 مليار فرنك غرب إفريقي، أي ما يعادل ارتفاعا قدره +542 في المائة.

وبحسب المصدر ذاته، شهدت صادرات “المنتجات النفطية” زيادة قدرها 68,5 مليار فرنك غرب إفريقي بين شهري أغسطس وسبتمبر 2024، أي بارتفاع قدره +27 في المائة، وكذا التيتانيوم، وهو معدن خفيف ذو مظهر أبيض معدني مقاوم للتآكل، والذي سجل قفزة نوعية قدرها 11,5 مليار فرنك، أي +21 في المائة.

وتشير الوكالة الوطنية السنغالية للإحصاء والديموغرافيا، من جهة أخرى، إلى أنه خلال عام واحد، ارتفعت الصادرات بنسبة 97,6 في المائة، بمبلغ تراكمي قدره 2,674.9 مليار فرنك غرب إفريقي، أي 6,9 بالمائة عند نهاية شتنبر 2024 مقارنة بالعام 2023.

وسجل التقرير أن أكبر 5 زبناء للسنغال هم على التوالي مالي (13,3 بالمائة)، سويسرا (12 بالمائة)، الصين (10,2 بالمائة)، إيطاليا (10,2 بالمائة) وأستراليا (9,9 بالمائة).

من جهة أخرى، يضيف التقرير، انخفضت واردات البلاد بمقدار 544,3 مليار فرنك غرب إفريقي، أي أقل بنسبة 14,9 في المائة مقارنة بشهر أغسطس، وذلك بسبب انخفاض مشتريات زيوت النفط الخام (- 81 بالمائة) والآلات الصناعية (- 26 بالمائة) والمركبات (-23 بالمائة).