أعلن الأمين العام للرئاسة المالية، صباح اليوم، أن الرئيس الانتقالي أسيمي غويتا عيّن الجنرال عبدولاي مايغا وزيراً أولاً، خلفاً لشوغيل مايغا الذي أقيل من منصبه.

وتم الإعلان عن تعيين مايغا الجديد في بيان صادر عن الرئاسة بثه التلفزيون الرسمي، إذ كان مايغا يشغل منصب وزير الإدارة العمومية والمتحدث باسم الحكومة في التشكيلة المقالة.

إقالة شوغيل مايغا جاءت بعد تصريحات انتقد فيها تمديد الفترة الانتقالية دون استشارته.

وكان من المقرر أن تنتهي هذه الفترة في مارس الماضي بتنظيم انتخابات رئاسية. وفي تعليق على إقالته، وصف شوغيل مايغا القرار بأنه “مؤامرة لتهميشه سياسياً”.

شوغيل مايغا كان أحد أبرز قادة حركة السادس من يونيو التي لعبت دوراً محورياً في الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الراحل إبراهيم بوبكر كيتا بانقلاب عسكري قاده أسيمي غويتا.

لاحقاً أقام علاقة وثيقة مع المجلس العسكري الحاكم، الذي عيّنه وزيراً أولاً، ما أدى إلى انقسام داخل الحركة.