أتلفت السلطات الموريتانية اليوم الثلاثاء قرب مدينة نواذيبو 95 ألف و868 لترا من الألبان المنتهية الصلاحية، تمثل حمولة أربعة حاويات حجزت من طرف مكتب جمارك المنطقة الحرة، “مؤخرا”. حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وقال المفتش الرئيسي، محمد الأمين ولد أبوه، المدير الجهوي للجمارك بولاية داخلت نواذيبو، إن هذه العملية “تعبر جزءاً من عمليات مماثلة تقوم بها الجمارك الوطنية ضمن المجهود الوطني لحماية المستهلك” نظرا “لخطورتها على الصحة”.

وأشار إلى أن ذلك يأتي “بناء على أمر محكمة نواذيبو القاضي باتلاف 15 ألف 716 علبة، هي العدد الاجمالي لحمولة الحاويات الأربعة بمعدل 3 آلاف 929 علبة للحاوية الواحدة”.