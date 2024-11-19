بدأت وزارة التجارة والسياحة اليوم الثلاثاء في نواكشوط حملة لمراقبة أسعار السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية، في أسواق المدينة.

ويتمثل عمل الحملة في “تحسيس المحلات التجارية حول ضرورة التقيد بأسعار المواد الغذائية الذي تم الاتفاق عليها وإعلانها رسميا من طرف الوزارة”، كما “ستعلق أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية على واجهات المحلات التجارية”، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وشكلت الوزارة بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك والسلطات الإدارية والأمنية والمجموعات المحلية، لجانا مركزية وجهوية لتنسيق العملية، إضافة إلى “12 فرقة متنقلة ومجهزة موزعة على ولايات نواكشوط الثلاث”.

وقال وزيرة وزيرة التجارة والسياحة، زينب منت أحمدناه، أن فررق المراقبة “ستعلق أسعار المواد الأساسية، بما فيها السمك والغاز، على واجهات المحلات التجارية”، كما يشمل عملها “التأكد من صلاحية المواد الاستهلاكية وظروف العرض”، إذ “يُمنع خلط المواد الغذائية مع المواد المضرة صحيا كالمبيدات الحشرية وغيرها”، وفق قولها.

وأكدت الوزيرة “جاهزية الفرق الخاصة بحماية المستهلك لمتابعة واتخاذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بالمخالفات”.