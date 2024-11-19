فاز منتخب موريتانيا ضد الرأس الأخضر، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الشيخ ولد بيديا بالعاصمة نواكشوط، في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب بالمجموعة التى تضم منتخبى مصر وبوتسوانا.

سجل محمد سويعد هدف التقدم لصالح منتخب موريتانيا ضد الرأس الأخضر فى الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، لكنه لم يكن كافيا للتأهل بسبب تعادل بوتسوانا مع مصر.

وتأهل المنتخب المصري إلى بطولة كأس الأمم الافريقية متصدرا للمجموعة برصيد 14 نقطة، فيما تحتل بوتسوانا المركز الثاني برصيد 8 نقاط لترافق الفراعنة إلى النهائيات.

ويحتل الرأس الأخضر المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب موريتانيا المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط.

ترتيب مجموعة مصر

منتخب مصر: 14 نقطة

منتخب بوتسوانا: 8 نقاط

منتخب موريتانيا: 7 نقاط

منتخب الرأس الأخضر: 4 نقاط