اجتمعت اليوم الثلاثاء، في نواكشوط، اللجنة التوجيهية لمشروع مجموعة الرد السريع الثالثة (garsi3) ،تحت الرئاسة المشتركة للفريق عبد الله ولد أحمد عيشه قائد أركان الدرك الموريتاني، وسفير الاتحاد الاوروبي جوآكين تاسو فيلايونغا .

وحسب ما أعلن الدرك الموريتاني فقد تدارست اللجنة المصطلحات المرجعية ومراحل المشروع وسبل إنجاحه .

حضر الإجتماع كل من سفيرة المملكة الإسبانية ماريام آلفارز دلاروسا رودريغيز، ومدير مشروع مجموعة الرد السريع للرقابة والتدخل وأعضاء لجنته الفنية ورؤساء المكاتب والإدارات بقيادة أركان الدرك الوطني .