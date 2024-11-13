أطلق الاتحاد الأوروبي، مشروعي “توافق” و”ميركام” التنمويين في مدينة النعمة، بتمويل قدره 2.2 مليار أوقية.

ويهدف مشروع “توافق” إلى دعم مجالات المياه، الصحة، التعليم، والزراعة، بينما يركز مشروع “ميركام” على تحسين المنشآت المائية والزراعية.

ويتولى تنفيذ المشروعين من قبل منظمتَي (ACF) و(SecurAlim)، وذلك في إطار التزامات الاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال الطاولة المستديرة في النعمة في نوفمبر 2021.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، خواكين تاسو فيلالونغا، التزام الاتحاد بمواكبة السلطات الموريتانية من خلال تمويل المشاريع التنموية وتعزيز الجهود الأمنية.

وكانت الحكومة الموريتانية قد خصصت 118 مليون دولار أمريكي لتمويل 29 مشروعًا تنمويًا في ولاية الحوض الشرقي عام 2021، من خلال تعهدات صادرة عن الشركاء التنمويين لموريتانيا، وخاصة “تحالف الساحل” بقيادة فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وبحسب الحكومة، فإن هذا المبلغ، الذي جرى تعبئته خلال الطاولة المستديرة، سيُخصص لدعم الزراعة، التنمية الحيوانية، البيئة، المياه القروية والرعوية، الثقافة، العدالة، التعليم، الصحة، الشؤون الاجتماعية، ودعم الإدارة، إضافة إلى مشاريع متعددة القطاعات تهدف إلى تعزيز البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية، بما يسهم في خلق فرص عمل للشباب.