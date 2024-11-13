نظم الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، اليوم الأربعاء، مسيرة احتجاجية في جامعة نواكشوط للمطالبة بإنهاء ما وصفه بـ”المهزلة” التي تنتهجها شركة النقل تجاه الطلاب.

وطالب الاتحاد بمعالجة “المشاكل الأكاديمية والخدمية” التي يعاني منها الطلاب منذ بداية العام الجامعي قبل قرابة شهر ونصف، مشدداً على ضرورة فتح التحويلات الداخلية وتوفير خدمات المطعم الجامعي.

كما نددت المسيرة بما اعتبره الاتحاد “إقصاء” لبعض الطلاب الذين حصلوا على مقاعد في برامج الماجستير، داعياً إلى فتح باب التنازل عن المقاعد الدراسية في الخارج للراغبين منهم في الدراسة داخل موريتانيا.

وانطلقت المسيرة من المركب الجامعي الجديد، مروراً بكليات الطب، والعلوم والتقنيات، والآداب، والقانون والاقتصاد، مطالبةً بحل عاجل لمشكلة طلاب الدكتوراه الموجهين للدول المغاربية.

وكان الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا قد نشر في وقت متأخر أمس مقطع فيديو يظهر مجموعة من الطلاب عالقين في المركب الجامعي الجديد بسبب نقص وسائل النقل.