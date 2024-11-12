تسلمت موريتانيا اليوم شحنة من الأرز هدية من جمهورية كوريا الجنوبية لدعم تدخلات برنامج الغذاء العالمي في البلاد.

وتبلغ هذه الهدية التي ستساهم في دعم جهود البرنامج الهادفة إلى محاربة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي 6720 طنا من مادة الأرز.

وقالت مفوضة الأمن الغذائي، فطمة بنت خطري في كلمة بالمناسبة، إن هذه الهدية المعتبرة، تشكل دعما من جمهورية كوريا لتدخلات برنامج الغذاء العالمي في موريتانيا، الهادفة إلى دعم جهود الحكومة الموريتانية في مجال محاربة انعدام الأمن الغذائي.

وعبرت عن شكرها لجمهورية كوريا على دعمها لجهود برنامج الغذاء العالمي، ومؤكدة أرتياح موريتانيا للمستوى الرفيع للشراكة الوثيقة التي تربطها مع هذا البرنامج في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة، المتمثلة في محاربة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

من جهته سفير جمهورية كوريا المعتمد في موريتانيا، يون يونجين، إن هذه المساعدة، تشكل تعبيرا من جمهورية كوريا عن التزامها بالعمل على دعم العمل الإنساني في موريتانيا.