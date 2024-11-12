أعلن اتحاد موريتانيا لبطولة البادل (FPRIM) عن تنظيم أول كأس وطنية للبادل من 18 إلى 24 من شهر نوفمبر الجاري.

وستجمع هذه البطولة فرقًا في فئتي الرجال والسيدات، وفق بيان للاتحاد.

ويتضمن البرنامج جدولاً تعويضياً ومباريات ترتيبية لتقديم تجربة تنافسية لجميع المشاركين، وقد تم فتح الاتحاد التسجيل أمام اللاعبين الراغبين للانضمام للبطولة.

ويرأس الاتحاد أحمد ولد بايه وهو الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي للبادل ويسعى لتطوير هذه الرياضة إلى تعزيز الحضور المحلي للبادل وتقديم موريتانيا كموقع مستقبلي مهم للعبة في المنطقة.

وكانت اتحادية “البادل” قد نظمت مؤخرا بطولة أمم إفريقيا للبادل في العاصمة نواكشوط.

والبادل هي رياضة من رياضات المضرب، تختلف عن رياضة التنس الأرضي المعروفة في الولايات المتحدة وكندا. عادةً ما تُلعب البادل بشكل زوجي في ملعب مُغلق بحوالي 25% أصغر من حجم ملعب التنس.

تَكمن الاختلافات الرئيسية في أنَّ الملعب به جدران زجاج ويمكن لعب الكرات عليها كما في لعبة الإسكواش.

يجب أن يكون ارتفاع الكرة أثناء اللعب عند مستوى الخصر أو أقل منه.