وقعت السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي، في العاصمة نواكشوط اتفاقية تعاون بين الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش ورشة تشاركية حول “الإطار المرجعي الوطني للتقييم المؤسسي وتبادل الممارسات الجيدة في المجال”، تشمل التعاون العلمي وحركية الطلبة والأساتذة الباحثين بين البلدين وتكوين المكونين.

وتنص الاتفاقية، على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب وجمع وتحليل وتبادل المنشورات ونشر المعطيات الإحصائية والتشريعية حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وعبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني، يعقوب ولد أمين، عن أهمية تطوير إطار مرجعي موريتاني للتقييم المؤسسي من خلال تبادل التجارب العلمية والاستفادة من خبرة الوكالة المغربية.

من جهتها قالت المديرة بالنيابة للوكالة المغربية فاطمة الزهراء علمي إن الاتفاقية، بمثابة تحيين لتلك الموقعة بين الهيئتين بالرباط في مارس 2022، وتسعى إلى المساهمة في تأهيل التعليم العالي ومراقبة جودة المعايير الأكاديمية الوطنية في البلدين مع تبادل التجارب والممارسات الفضلى في التقييم المؤسسي.

وأشارت إلى أن الشراكة بين الهيئتين تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للبلدين اللذين تربطهما علاقات تعاون قوية مع باقي بلدان القارة الافريقية في هذا المجال .

وأضافت أن ورشة “الإطار المرجعي الوطني للتقييم المؤسسي وتبادل الممارسات الجيدة في المجال” المنظمة بنواكشوط، والتي تتميز بحضور عدد كبير من الباحثين والخبراء والمستشارين في المجال من المغرب وموريتانيا، تسعى لفتح صفحة جديدة في سجل الشراكة بين الوزارتين المعنيتين بالتعليم العالي والبحث العلمي في البلدين وكذا بين الهيئتين المشرفتين على تقييم وضمان جودة التعليم العالي.