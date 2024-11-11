أكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، سيدي يحيى شيخنا لمرابط، على ضرورة إعطاء المحظرة الشنقيطية الكبرى مسحة جديدة أكثر معاصرة من خلال إدخال مسارات علمية جديدة، حتى يكون الطالب متمكنًا من العلوم العصرية.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فإن حديث الوزير جاء خلال زيارة تفقدية أداها إلى الجامعة، اليوم الاثنين.

كما تفقد الوزير مختلف المنشآت التابعة للجامعة واطلع على سير العملية التدريسية. واجتمع بالطاقم الإداري والتربوي في الجامعة، واستمع خلاله إلى مختلف المشاكل والملاحظات المقدمة من قبل القائمين على المؤسسة.

ودعا عقب الزيارة، إلى المحافظة على الإرث الثقافي العريق الذي عُرفت به المحظرة. بحسب ذات المصدر.

وافتتحت الدراسية بشكل رسمي في المحظرة الشنقيطية الكبرى، قبل ثلاثة أعوام، في فبراير 2021، في حفل حضره وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أنذاك، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة، التي مولت مشروع الجامعة بمبلغ 6 مليارات أوقية قديمة.

وتهدف هذه الجامعة ذات الطابع المحظري إلى إحياء رمزية المحظرة الشنقيطية ومحاولة عصرنتها، وفق ما تؤكد الجهات الرسمية الموريتانية.