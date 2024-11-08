أعرب الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، عن رغبته في جعل السنغال وجهة سياحية رائدة في غرب إفريقيا وتنظيم معرض سياحي دولي “كبير” كل سنة.

وأوضح بلاغ لمجلس الوزراء أن الرئيس باسيرو ديوماي فاي كلف وزير السياحة والصناعة التقليدية بالعمل مع وزير النقل الجوي وشركات الطيران والقطاع الخاص، لتنظيم معرض سياحي دولي كبير كل سنة؛ مبرزا أن الهدف من هذا المعرض هو الترويج لـ”وجهة السنغال” على نطاق عالمي وإنعاش السياحة الداخلية.

وأكد الرئيس فاي على أن السياحة قطاع رئيسي في الاقتصاد السنغالي قادر على إنعاش النمو وخلق العديد من فرص الشغل؛ مشددا على ضرورة تعزيز المبادرات المحلية والاعتماد على الفاعلين المحليين.

وقد تلقى وزير السياحة والصناعة التقليدية، مونتاغا دياو، توجيهات بالتعاون مع منظمي الرحلات السياحية والجمعيات المحلية وغيرهم من المهنيين في القطاع من أجل إنعاش الأنشطة الترويجية.

ومن بين الأولويات التي تم تحديدها، أبرز رئيس الدولة السنغالي أهمية “التحكم الاستراتيجي” في التنمية على طول ساحل البلاد. وشدد على التدبير الصارم لبناء المنشآت الفندقية والسياحية، لاسيما في المواقع التي توجد تحت مسؤولية شركة التدبير والنهوض بالمناطق السياحية في السنغال (سابكو).

وفي السياق ذاته، أكد الحاجة الملحة إلى تحسين البيئة المعيشية والأمن في المناطق والمواقع السياحية بشكل كبير، فضلا عن ضمان تعزيز الشرطة السياحية باستمرار لتوفير أمن أفضل للأنشطة، وفقا للبلاغ الصحفي.

كما طلب رئيس الدولة من الحكومة إدراج السياحة في برامج التكوين المهني، لا سيما في إطار صندوق تمويل التكوين المهني والتقني (3FPT) والاتفاقية الوطنية بين الدولة وأرباب العمل. ويضيف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق أيضا بدعم المدرسة الوطنية للتكوين الفندقي والسياحي ومراكز التكوين في مهن السياحة.