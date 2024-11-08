وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة، مع السفارة الفرنسية، اتفاقية لإنشاء ودعم مركز وطني للبيداغوجيا الجامعية في موريتانيا، بتمويل يبلغ 524 مليون يورو.

وسيتم إنشاء هذا المركز بدعم من التعاون الفرنسي وجامعة كاين-نورماندي الفرنسية، التي تملك أحد أهم مراكز الدعم في هذا المجال، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)

دعم التعاون الفرنسي لهذا المركز تمثل في تمويل، بسقف مالي يبلغ 524 مليون يورو، على مدى عامين.

أما دعم جامعة كاين-نورماندي، فسيتمثل في المساعدة على تكوين فريق متخصص في الهندسة البيداغوجية، مدعوماً بشبكة من المدرسين المرجعيين، سيتوفر عليها المركز، وفق ذات المصدر.

وتتمثل مهمة المركز في “دعم المدرسين من أجل تطوير مهاراتهم المهنية من خلال إدخال الأدوات الرقمية التعليمية والمنصات الإلكترونية والتكنولوجيا التعليمية”.

كما سيوفر المركز “أنشطة تكوينية واستشارية ومساعدات وإنتاجات متعددة الوسائط تغطي التصميم التربوي وإنشاء المصادر التعليمية وتطوير مهارات التدريس عن بعد واستخدام المنصات التعليمية”، حسب ذات المصدر.

وأضاف المصدر أن “تنفيذ أولى خطوات خطة هذا المشروع ستكون في عام 2026″، وذلك مع ” تنظيم مؤتمر علمي لوضع موريتانيا كفاعل إقليمي في مجال البيداغوجيا الجامعية”.

وأشار إلى أن تشخصياً لوضعية التعليم العالي أظهر أن “التسرب في مؤسسات التعليم العالي، مرتفع”، مبرزا أن “غياب التكوين المستمر للمدرسين خاصة في مجال البيداغوجيا الجامعية، زاد في تفاقم هذه الحالة”.

وأضاف أن “إنشاء إطار يُمكّن من تعزيز المهارات البيداغوجية للمدرسين بشكل مستمر، أصبح أمرا ضروريا”.

وحسب عالم الاجتماع إميل دوركايم فإن البيداغوجية هي: “نظرية تطبيقية للتربية تستمد مفاهيمها من علم النفس وعلم الاجتماع”.