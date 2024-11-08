أعلن مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم ” المرابطون”، أمير عبدو، اليوم الجمعة، عن القائمة المستدعاة لمباراتي بوتسوانا والرأس الأخضر لحساب الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

القائمة التي تضم 25 لاعبًا شهدت غياب كل من أبوبكر كامارا، وحمي الطنجي، والخديم الدياو، ومعطى ماغاسا، وهارونا أبو دمبا، وممادو ديالو.

وفي المقابل، جددت بعض الأسماء حضورها في القائمة مثل محمد سويعيد، الحسين عبد الرحمن، اباب ابنو با، داوودا كامارا، والدمين السالك.

وقلّص أمير عبدو عدد المهاجمين إلى ثمانية، مقارنةً بمباراتي مصر السابقتين اللتين شهدتا استدعاء تسعة مهاجمين.

وسيحل المنتخب الموريتاني ضيفاً، على نظيره البوتسواني في 15 نوفمبر، قبل أن يلتقي منتخب الرأس الأخضر في 19 نوفمبر على ملعب شيخا بيديا.

ويحتل المنتخب الموريتاني المركز الأخير في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الرأس الأخضر الذي يتفوق بفارق الأهداف، فيما يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويأتي المنتخب المصري في الصدارة برصيد 12 نقطة..