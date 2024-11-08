قال مصدر مطلع إن وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه أبلغت ممثلي النقابات التعليمية أنه لا يمكن زيادة الرواتب أو توفير السكن، وذلك لأنها لم تتلقَ تعهدًا من الحكومة بهذا الخصوص.

وأضاف المصدر لصحراء ميديا، أن الاجتماع الذي جمع الوزيرة مع قادة النقابات لم يكن مثمرًا، حيث أكدت الوزيرة أنها لا تستطيع اتخاذ أي قرارات بشأن هذين المطلبين.

وأشار المصدر إلى أن الوزيرة صرحت أيضًا بعدم التراجع عن قرار التحويلات الأخيرة، بالإضافة إلى عدم تغيير تطبيق قرار 5 + 2، الذي أثار جدلاً في الأوساط التعليمية.