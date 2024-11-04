قال وزير الصحة في الحكومة الموريتانية، عبد الله سيدي محمد وديه، إنه رغم الجهود التي تبذلها السلطات العليا في البلاد في مجال الطب الاستشفائي، ما تزال المستشفيات بعيدة عن مستوى التطلعات والإرادة الجادة في هذا المجال الحيوي.

جاءت تصريحات الوزير اليوم الاثنين، خلال انطلاق أعمال الأيام التفكيرية التي ينظمها القطاع تحت شعار: “إصلاح المستشفيات والمصادقة الأولية على السياسة الاستشفائية لبلادنا”.

وأضاف ولد وديه أن هناك حاجة إلى عملية إصلاح شاملة، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال فتح حوار جاد بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف وضع تشخيص دقيق ووضع استراتيجية واضحة تعزز حكامة وقيادة المراكز الاستشفائية الوطنية.