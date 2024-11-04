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كرة القدم المصغرة.. لاعبان موريتانيان ضمن المرشحين للكرة الذهبية

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم”كاف”، القائمة النهائية للمرشحين للكرة الذهبية الخاصة بكرة القدم المصغرة، التي تضمنت لاعبين موريتانيين.

وضمت القائمة 12 لاعبا من عدة منتخبات إفريقية، بينهم الثنائي الموريتاني محمد باقايوقو، والشيخ التراد، اللذان تأهلا مع المنتخب الموريتاني لكرة القدم المصغرة إلى نهائيات كأس العالم المقبلة.

وكان منتخب موريتانيا، قد احتل وصافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المصغرة، خلف جنوب إفريقيا التي فازت باللقب.

وتمكن منتخب موريتانيا لكرة القدم المُصغرة من خطف بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم 2025، التي ستقام في العاصمة الأذربة باكو، رفقة منتخبات مصر وجنوب أفريقيا وتشاد، التي استطاعت بلوغ المسابقة الدولية عقب النتائج الرائعة التي حققتها في كأس أمم أفريقيا، التي أقيمت في العاصمة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

 

 

 

 

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موري نت
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