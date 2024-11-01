أطلقت جهة نواكشوط أمس الخميس حملة موسعة لمكافحة البعوض في جميع مقاطعات العاصمة التسع.

وقالت الجهة في بيان إن الحملة تدوم عشرة أيام، وتستهدف الساحات والمجال العمومي، إضافة إلى المستنقعات والبرك التي تشكل مكانا ملائما لتكاثر البعوض.

وتتوزع الفرق الفنية لهذه الحملة إلى عشر مجموعات مجهزة بالمعدات اللازمة لأداء مهامها، حسب البيان.

وطالبت رئيسة جهة نواكشوط فاطمة بنت عبد المالك من جميع السكان مواكبة هذ الحملة من خلال تعقيم المنازل ودورات المياه بالتزامن معها، وإغلاق الأبواب والنوافذ عند مرور سيارات الرش بالقرب منها.