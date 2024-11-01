اعتمدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة “إشكالية النفايات الصلبة بمدينة نواكشوط”، وثيقة تهدف إلى معالجة وطمر النفايات المنزلية الصلبة.

جاء ذلك خلال اجتماع بالوزارة الأولى، عقده الوزير الأول المختار ولد اجّاي، لمناقشة واستعراض دراسة فنية مقدمة من طرف القطاع الوصي، تعالج مختلف الجوانب المتعلقة بنفايات نواكشوط.

وأعطى ولد اجاي، تعليماته في ختام الاجتماع، “بإدراج جميع الملاحظات والمقترحات الصادرة عن القطاعات المتدخلة وذلك في أجل أقصاه يوم الاثنين المقبل، واعتبار الوثيقة معتمدة من طرف اللجنة الوزارية في شكلها النهائي بعد إضافة كل المقترحات والملاحظات”.

وحسب دراسة سابقة فإن حجم النفايات الصلبة المنتجة سنويا بنواكشوط لوحدها بلغ 261 ألف و599 طنا من مختلف أنواع النفايات وبعضها يوصف بالخطير.

وكانت وزارة البيئة قد حذرت قبل عام، من خطورة حجم النفايات المتولدة يوميا، والتي أصبحت تمثل تحديا بيئيا وصحيا رئيسيا في ظل النمو المتزايد للسكان، وما صاحبه من زيادة وتنوع في أنماط الإنتاج والاستهلاك.