وصلت أمس الخميس إلى ميناء نواكشوط المستقل، سفينة السلام الطبية العسكرية الصينية، وذلك لتقديم خدمات صحية مجانية لصالح المرضى من الفئات الهشة في العاصمة.

وجاءت زيارة هذه السفينة لموريتانيا بالتنسيق بين وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، ونظيرتها الصينية ووزارة الصحة وجهة نواكشوط وميناء نواكشوط المستقل..

وستستقبل هذه السفينة 600 مريض يوميا على مدى أسبوع، لإجراء جميع الفحوصات والعمليات الجراحية، وتقديم العلاجات الطبية المطلوبة بصفة مجانية.

كما ستقوم فرق تابعة لهذه السفينة، بتقديم استشارات طبية مجانية بعدد من المراكز الصحية في نواكشوط، بالإضافة إلى تكوين بعض الوحدات العسكرية في مجال تقديم الإسعافات الأولية.